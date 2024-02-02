Bloomberg: США грозит эпидемия сифилиса

В скором времени США грозит эпидемия сифилиса. Об этом сообщает Bloomberg. Политолог Андрей Перла прокомментировал данную новость, заметив, что в Штатах подобные заболевания уже носят хронический характер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии