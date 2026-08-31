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Царьград

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Хавьер Мендес оценил шансы Умара Нурмагомедова в UFC

Хавьер Мендес оценил шансы Умара Нурмагомедова в UFC

Тренер Хавьер Мендес рассказал о шансах Умара Нурмагомедова стать чемпионом UFC. Боец потерпел поражение от Сонг Ядонга во втором раунде, что стало вторым в его карьере и первым нокаутом.

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