Официально! В Республике Молдова введено чрезвычайное положение

В Республике Молдова официально введено чрезвычайное положение сроком на 60 дней. Решение было принято ночью Парламентом Республики Молдова после того, как премьер-министр страны Дорин Речан обратился с такой просьбой на заседании законодательного органа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии