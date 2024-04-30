Мадрид (ATP). 4-й круг. Медведев сыграет с Бубликом, Рублев – с Грикспором, Хачанов встретится с Синнером, Надаль – с Лехечкой, Алькарас – со Штруффом

Карен Хачанов встретится с Янником Синнером, Андрей Рублев – с Тэллоном Грикспором. Сетка здесь. Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 23 апреля – 5 мая 2024 WTA 1000 Призовой фонд – 8 770 480 долларов Открытые корты, грунт Четвертый круг Андрей Рублев (Россия) Тэллон Грикспор (Нидерланды) Дата проведения 30 апреля, 12.
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