БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Это просто позор»: Как транжирится помощь России на восстановление Крыма

«Это просто позор»: Как транжирится помощь России на восстановление Крыма

  Обрушившиеся на Крым ливни в начале июня стали еще одним доказательством неэффективности работы местных чиновников, осваивающих колоссальные бюджеты, выделяемые Россией на восстановление полуострова после пребывания его под контролем Украины.

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Igor
А говорят в Крыму воды не хватает.
Александр Еньшин
Провокатор писал! Не помощь России , а помощь государства! Крым - это тоже Россия!
Семенков Александр
Ну ошибся автор. Бывает. Вы лучше в корень зрите. Вот было бы здорово виновников привлечь к материальной ответственности и все переделать, как положено, за их счёт. Пусть прокуратура подключается!!! Халатность и не качественные ремонт и строительство на лицо. А может ещё и хищения.
Андрей
Выгнать всех чиновников, которые были у власти в Крыму до2014 года и все будет как надо

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