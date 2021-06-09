Обрушившиеся на Крым ливни в начале июня стали еще одним доказательством неэффективности работы местных чиновников, осваивающих колоссальные бюджеты, выделяемые Россией на восстановление полуострова после пребывания его под контролем Украины.
Обрушившиеся на Крым ливни в начале июня стали еще одним доказательством неэффективности работы местных чиновников, осваивающих колоссальные бюджеты, выделяемые Россией на восстановление полуострова после пребывания его под контролем Украины.
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