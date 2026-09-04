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Басилашвили вместо Яковлева и Зудина вместо Машной: кого заменили, но не убрали из советских фильмов

Басилашвили вместо Яковлева и Зудина вместо Машной: кого заменили, но не убрали из советских фильмов

Ипполита в «Иронии судьбы» невозможно представить с другим лицом. Юрий Яковлев настолько сросся с этой ролью, что сама мысль о другом исполнителе кажется странной.

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