Трое мужчин ранены в деревне Курской области после атаки ВСУ

В Глушковском районе в селе Сергеевка беспилотник нанес удар по гражданскому транспортному средству. В результате водитель получил ранения и был доставлен в местное медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
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