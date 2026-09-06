Украинские участники переговоров не ждут окончания войны до зимы — FT

По данным издания FT, в Киеве считают, что завершение войны до наступления зимы маловероятно. Уиткофф и Кушнер, как пишет Financial Times, привезли немного новых идей — в основном речь идёт об обновлённых версиях уже обсуждавшихся и опубликованных предложений.