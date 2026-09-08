Минобороны РФ: Войска России нанесли удар по объектам в Киевской области

Российские ВС нанесли удар по логистическому центру в Киевской области, задействованному для военных грузов, включая комплектующие для БПЛА.
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