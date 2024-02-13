DPA: В ФРГ 15-летний беженец с Украины тяжело ранен на почве ксенофобии

Прибывший с Украины подросток, получил серьезное ранение в городке возле Дюссельдорфа, причем правоохранители увидели здесь расовую неприязнь, сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на полицейских.
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