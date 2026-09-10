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Мировое обозрение

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Нужно ли жалеть врага?

Нужно ли жалеть врага?

Разговоры о том, допустимо ли жалеть мирное население Украины, которое гибнет под российскими ударами, ведутся с начала конфликта.

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