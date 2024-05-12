Белгородта ракета тию сәбәпле, күп катлы йортның подъезды ишелеп төшә. Коткаручылар хәрабәләрне чистартканда, өсләренә түбәнең бер өлеше ишелгән😱.
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Белгородта ракета тию сәбәпле, күп катлы йортның подъезды ишелеп төшә. Коткаручылар хәрабәләрне чистартканда, өсләренә түбәнең бер өлеше ишелгән😱.