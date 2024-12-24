«Локо» интересен лучший бомбардир софийского ЦСКА Койялипу. Болгарский клуб может отпустить игрока сборной ЦАР за 3 млн евро («Мач Телеграф»)

По данным «Мач Телеграф», российский клуб заинтересован в 24-летнем Годюэне Койялипу. Команда из Болгарии не собиралась продавать игрока сборной Центральноафриканской Республики, но может согласиться на 3 млн евро (летом он был куплен за 1 млн).