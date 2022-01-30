Медвежий угол

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Путин никуда не уйдёт

Путин никуда не уйдёт

   Если вы думали, что у Европы уже нет никаких возможностей для преодоления непрекращающегося энергетического кризиса, послушайте одного из крупнейших в Британии поставщиков энергии, который совсем недавно предложил выход из создавшейся ситуации.

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