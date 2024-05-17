В правительстве России утвердили планы производства самолетов МС-21 и SSJ New

Министерство промышленности и торговли России изменило сроки поставок и число запланированных к производству новых российских самолетов, сократив объем производства небольших региональных воздушных судов.
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