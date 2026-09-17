Путин: профицит федерального бюджета России в августе составил 606 млрд рублей

Федеральный бюджет России в августе был исполнен с профицитом в 606 млрд рублей. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, пишет РИА Новости.
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