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Газета.ру

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Путин: профицит федерального бюджета России в августе составил 606 млрд рублей

Путин: профицит федерального бюджета России в августе составил 606 млрд рублей

Федеральный бюджет России в августе был исполнен с профицитом в 606 млрд рублей. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, пишет РИА Новости.

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