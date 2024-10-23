Пошаговое руководство: как в Кургане оформить «Пушкинскую карту»

Курганская область признана одним из лучших регионов в реализации программы «Пушкинская карта». На территории Курганской области функционируют 88 культурных учреждений, которые предлагают разнообразные мероприятия.
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