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Тяжелый развод, онкология и затяжные обиды бывшего мужа: как сейчас живет звезда 90-х Ирина Салтыкова

Тяжелый развод, онкология и затяжные обиды бывшего мужа: как сейчас живет звезда 90-х Ирина Салтыкова

Сегодня 60-летняя Ирина Салтыкова ведет довольно закрытый образ жизни, однако отголоски ее бурного прошлого до сих пор регулярно появляются в прессе.

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