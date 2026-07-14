FAA завершило расследование аварии Super Heavy и открыло путь к новому полету Starship

Пуск Starship / © SpaceX Согласно итоговому отчету, после штатного разделения ступеней и начала тормозного маневра на первой ступени Starship — Super Heavy — возникла цепная неисправность двигателей Raptor.
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