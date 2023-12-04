Президент Палестины Аббас призвал удвоить поставки помощи в сектор Газа

Президент Палестины Махмуд Аббас провел телефонные переговоры с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис, в ходе которых заявил о необходимости удвоить поставки необходимой помощи на территорию сектора Газа.
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