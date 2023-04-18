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Ясновидящий из Польши предрек крах мировой экономики до конца июня 2023 года

Ясновидящий из Польши предрек крах мировой экономики до конца июня 2023 года

Польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский сделал шокирующее послание. По его словам, в ближайшие месяцы на Земле настанет мировой кризис, который приведет к краху экономики.

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