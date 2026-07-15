114 компаний Алтайского края участвуют в проекте повышения эффективности производства

Представители исполнительных органов Алтайского края приняли участие в заседании рабочей группы "Производительность труда" комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Эффективная и конкурентная экономика".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии