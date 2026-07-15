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114 компаний Алтайского края участвуют в проекте повышения эффективности производства

114 компаний Алтайского края участвуют в проекте повышения эффективности производства

Представители исполнительных органов Алтайского края приняли участие в заседании рабочей группы "Производительность труда" комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Эффективная и конкурентная экономика".

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