Экономист Свириденко: ЦБ в июне может повысить ключевую ставку до 17%

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин Центробанк России в июне может повысить ключевую ставку до 17%. На такой шаг регулятор может пойти из-за сохранения высоких темпов инфляции, предположил исполнительный директор Института экономики роста им.
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