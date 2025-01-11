Протоиерей Ткачев: бедные пенсионерки счастливее российских миллионеров Николай ОБЕРЕМЧЕНКО Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что миллионеры в России никогда не улыбаются и не имеют радости в жизни, в отличии от пенсионеров, не имеющих большого достатка.
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