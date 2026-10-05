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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Цыганские подростки дважды безнаказанно надругались над 14-летней девочкой. Табор "порешал"?

Цыганские подростки дважды безнаказанно надругались над 14-летней девочкой. Табор "порешал"?

Дикая история произошла в одном из посёлков Ленинградской области. О ней рассказала «Русская община».

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Dmitry Nikitin
Dmitry Nikitin

Почему показательно не сжечь этот конкретный табор вместе с крышуюшими его полицаями? Власти не хотят (реально не могут, все куплено), поэтому есть самый добрый Ку-клукс-клан. Очень быстро все встанет на места.

Профиль пользователя Михаил Косов
Михаил Косовизменено

Девочке головой надо думать прежде чем с чмом черножопым знакомиться и общаться. Бесит когда наши девушки с чуреками общаются, должна быть гордость какая то. А цыган надо жестко карать.

Профиль пользователя ninikooo Митусова
ninikooo Митусова

А заодно наказать полицейских, лишить званий и выгнать с « волчьим билетом»- пусть идут на стройку работать, сволочи! У них дети есть, сестры, племянницы?! Не пробовали « прочувствовать ситуацию»?!