Цыганские подростки дважды безнаказанно надругались над 14-летней девочкой. Табор "порешал"?

Дикая история произошла в одном из посёлков Ленинградской области. О ней рассказала «Русская община».
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Свежие комментарии
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В 14 лет уже имеешь паспорт,а вот голову на плечах,похоже,нет,если идёшь с цыганом в заброшенный дом.
пыпырки подстричь под 0 и всего то делов - родителям тоже чтобы идиотов не рожали
Нация паразитов,не знаю почему не дают наказания по пределу.
Только суд и суровое наказание"ДЕТЕЙ" и их родителей
Почему показательно не сжечь этот конкретный табор вместе с крышуюшими его полицаями? Власти не хотят (реально не могут, все куплено), поэтому есть самый добрый Ку-клукс-клан. Очень быстро все встанет на места.
Только истреблять!
Девочке головой надо думать прежде чем с чмом черножопым знакомиться и общаться. Бесит когда наши девушки с чуреками общаются, должна быть гордость какая то. А цыган надо жестко карать.
А заодно наказать полицейских, лишить званий и выгнать с « волчьим билетом»- пусть идут на стройку работать, сволочи! У них дети есть, сестры, племянницы?! Не пробовали « прочувствовать ситуацию»?!
Эти мрази должны сидеть!!! И « барона»- на скамью подсудимых вместе с родителями этих сволочей! И никаких « продажных судей»!
Мент отпустивший чурбана или цыгана достоин сурового наказания.