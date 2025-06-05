AfD: в Германии высказались об атаке ВСУ на аэродромы России

По мнению Тино Крупаллы, лидера партии «Альтернатива для Германии», удары, нанесенные Украиной по российским военным аэродромам, указывают на то, что она намерена играть стратегическую роль в прокси-войне НАТО.
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