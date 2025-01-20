Пострадает вся семья: раскрыта новая схема обмана с использованием видеозвонков

Злоумышленники записывают лица и голоса людей, чтобы затем обмануть и их близкихНа сегодняшний день мошенники всё чаще стали прибегать к видеозвонкам для того чтобы создавать дипфейки — программы-подделки, которые объединяют реальное изображение или звуковые эффекты с заранее разработанным контентом.