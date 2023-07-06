Сторонник Платошкина Дискуссия о том, что надо убрать книги Александра Солженицына из школьной программы, снова актуальна.
Почему книги Солженицына нужно убрать из школьной программы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СМ
Сергей Медведев
Два тома сочинений этого бумагомараки стояли у меня дома в личной библиотеке: родственники подарили на мой день рождения.Я пробовал читать эту галиматью,а потом бросил:муторно стало.Всё-таки я -ребёнок СССР,воспитанный на марксизме-ленинизме,пролетарском интернационализме.Несколько лет назад я выбросил эти два тома в мусорный бак,стоящий во дворе.Пусть с этим дерьмом вороны на свалке разбираются.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии