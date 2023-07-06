Закон и Порядок

135 668 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    КВАРТИРА – В ЛОНДОНЕ, ДОЛЖНОСТЬ – В МОСКВЕ. ЭЛИТА, ГОТОВАЯ ПРЕДАТЬ РОССИЮ, НАЗВАНА ПОФАМИЛЬНО                        ...Иноагенты с Милаш...
  • Борис Виленский
    Кого США поставит, тот и будет.Во Франции к влас...
  • Александр Рожков
    Захарова назвала фейком данные о тайных контактах Лаврова с экс-чиновниками США по Украине                       http...Между США и Росси...

Почему книги Солженицына нужно убрать из школьной программы

Почему книги Солженицына нужно убрать из школьной программы

Сторонник Платошкина Дискуссия о том, что надо убрать книги Александра Солженицына из школьной программы, снова актуальна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СМ
Сергей Медведев
Два тома сочинений этого бумагомараки стояли у меня дома в личной библиотеке: родственники подарили на мой день рождения.Я пробовал читать эту галиматью,а потом бросил:муторно стало.Всё-таки я -ребёнок СССР,воспитанный на марксизме-ленинизме,пролетарском интернационализме.Несколько лет назад я выбросил эти два тома в мусорный бак,стоящий во дворе.Пусть с этим дерьмом вороны на свалке разбираются.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх