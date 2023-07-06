Почему книги Солженицына нужно убрать из школьной программы

СМ

Сергей Медведев

Два тома сочинений этого бумагомараки стояли у меня дома в личной библиотеке: родственники подарили на мой день рождения.Я пробовал читать эту галиматью,а потом бросил:муторно стало.Всё-таки я -ребёнок СССР,воспитанный на марксизме-ленинизме,пролетарском интернационализме.Несколько лет назад я выбросил эти два тома в мусорный бак,стоящий во дворе.Пусть с этим дерьмом вороны на свалке разбираются.