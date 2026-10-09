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Тамбиев — об удалениях в матче с ЦСКА: «Или переизбыток эмоций, или мозг у некоторых игроков просто отключился»

Тамбиев — об удалениях в матче с ЦСКА: «Или переизбыток эмоций, или мозг у некоторых игроков просто отключился»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от ЦСКА (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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