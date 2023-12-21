Всероссийский союз пациентов предложил ввести дополнительный акциз на табак

Всероссийский союз пациентов (ВСП) вышел с инициативой введения дополнительного акциза на табак и табачные изделия, чтобы использовать полученные средства для борьбы с очень распространенной среди населения хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
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