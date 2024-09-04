НК

Наталья Котельникова

Какой ПОЗОР госдепа. Смешно читать, как они с барского плеча прощают Монголию из-за географического положения. От бессилия даже не смогли промолчать, им так дали по носу, ослушались и не арестовали Путина. Да, это конкретное подтверждение полного уничтожения США как какого-то там хехемона.