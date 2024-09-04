Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Пантюхин
    Действительно,  эти люди наши, кстати напоминают советских граждан 60-70 годов, очень дисциплинированные и вежливые, ...В Россию тайно вв...
  • Евгений Дудко
    надо выжигать как вшей"К этому надо гот...
  • Юрий Зубрин
    УБЛЮДКИ КОНЧЕНЫЕ!Время, место и ме...

В Госдепе США рассказали, что не будут осуждать Монголию за отказ ареста Путина

В Госдепе США рассказали, что не будут осуждать Монголию за отказ ареста Путина

В Штатах понимают сложное положение Улан-Батора.Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер выразил понимание и поддержку Монголии в её положении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НК
Наталья Котельникова
Какой ПОЗОР госдепа. Смешно читать, как они с барского плеча прощают Монголию из-за географического положения. От бессилия даже не смогли промолчать, им так дали по носу, ослушались и не арестовали Путина. Да, это конкретное подтверждение полного уничтожения США как какого-то там хехемона.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх