Захарова предложила Мерцу и Макрону поселить мигрантов в своих резиденциях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на обращение канцлера Германии Фридриха Мерца к испанским властям с требованием взять под контроль ситуацию в Сеуте.
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