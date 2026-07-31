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Газета.ру

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Захарова предложила Мерцу и Макрону поселить мигрантов в своих резиденциях

Захарова предложила Мерцу и Макрону поселить мигрантов в своих резиденциях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на обращение канцлера Германии Фридриха Мерца к испанским властям с требованием взять под контроль ситуацию в Сеуте.

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