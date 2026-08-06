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Пластиковый прорыв: как дальневосточный производитель планирует закрывать потребность в крупногабаритных контейнерах

Пластиковый прорыв: как дальневосточный производитель планирует закрывать потребность в крупногабаритных контейнерах

Дальневосточный рынок производства пластиковых изделий пополнился серьезным игроком. Промышленно-производственный комплекс «Полимер» не только наращивает объемы выпуска традиционной упаковочной продукции, но и запускает в серию контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) объемом 1100 и 240 литров.

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