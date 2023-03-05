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Донован Митчелл уложил Киллиана Хэйса на паркет и забросил трехочковый

Донован Митчелл уложил Киллиана Хэйса на паркет и забросил трехочковый

Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл во время матча против «Детройта» уложил разыгрывающего соперника Киллиана Хэйса на паркет при помощи кроссовера и забросил из-за дуги.

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