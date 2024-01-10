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Хачанов, Шевченко, Синнер и Хуркач заявились на турнир в Марселе

Опубликована заявка турнира ATP 250 в Марселе, который пройдет с 5-11 февраля. Во Франции планируют выступить: чемпион-2018 Карен Хачанов (15); Александр Шевченко (48); Янник Синнер (4); действующий чемпион Хуберт Хуркач (9); Григор Димитров (13); Феликс Оже-Альяссим (27).

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