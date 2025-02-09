В Запорожской области пенсионер обманул дрон ВСУ

В Запорожской области пенсионер обманул украинский дрон, в последний момент увернувшись на своем автомобиле от удара, об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии