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Девятиклассники угнали иномарку на улице Строителей

Машину обнаружили между поселками Сиверский и Дружноселье. Несовершеннолетних нарушителей задержали. Двое девятиклассников угнали Volkswagen Golf в ночь на 8 марта с улицы Строителей в поселке Сиверский.

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