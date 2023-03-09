Девятиклассники угнали иномарку на улице Строителей

Машину обнаружили между поселками Сиверский и Дружноселье. Несовершеннолетних нарушителей задержали. Двое девятиклассников угнали Volkswagen Golf в ночь на 8 марта с улицы Строителей в поселке Сиверский.
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