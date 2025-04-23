Истребитель Су-30 затмил «Суперджет» на видео тестового полета

ОАК опубликовала видео тестового полета «Суперджета», созданного из российских комплектующих. Несмотря на очевидные достоинства авиалайнера, звездой ролика однозначно стал сопровождавший его в воздухе многоцелевой истребитель Су-30.
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