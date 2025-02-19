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В США заявили об усталости Вашингтона просить Европу брать ответственность за оборону

В США заявили об усталости Вашингтона просить Европу брать ответственность за оборону

США надоело просить Европу взять больше ответственности за оборону, считает колумнист газеты The Wall Streer Journal (WSJ) Уолтер Рассел Мид По его мнению, за последние 30 лет все президенты просили об этом европейские страны.

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