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Новый недружественный сигнал руководства Сербии

Новый недружественный сигнал руководства Сербии

Оливер Галич.   Генассамблея ООН приняла подготовленную Киевом резолюцию с требованием к России вывести войска с Запорожской атомной электростанции.

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