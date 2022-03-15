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Екатерина Андреева высказалась о Марине Овсянниковой, которая испортила ее выпуск новостей

Екатерина Андреева высказалась о Марине Овсянниковой, которая испортила ее выпуск новостей

Вчера в вечернем выпуске новостей, который ведет Екатерина Андреева, произошел инцидент. За Екатериной в студии появилась женщина – редактор «Первого канала» Маргарита Овсянникова.

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