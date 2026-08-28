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Россиянам объяснили, что разрешено делать на работе во время обеденного перерыва

Россиянам объяснили, что разрешено делать на работе во время обеденного перерыва

Работнику необходимо соблюдать установленную продолжительность обеденного перерыва и время его начала и окончания Работодатель не может обязать сотрудника тратить обеденный перерыв исключительно на прием пищи.

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