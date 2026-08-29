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Детский труд прошлых веков повредил позвоночник голландских детей

Детский труд прошлых веков повредил позвоночник голландских детей

Палеопатологическое исследование скелетных остатков из нидерландских захоронений XVI–XIX веков выявило характерные деформации позвоночника у детей и подростков, которые были заняты тяжёлым физическим трудом.

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