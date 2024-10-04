Омским подросткам, сбросившим электросамокаты в Иртыш, грозит штраф до 90 тысяч. Сейчас их личности устанавливает полиция.
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Омским подросткам, сбросившим электросамокаты в Иртыш, грозит штраф до 90 тысяч. Сейчас их личности устанавливает полиция.