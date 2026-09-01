Силы ПВО Иордании сбили над территорией страны 13 иранских ракет

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об уничтожении большого количества американских солдат в результате удара по военной базе США на территории Иордании.
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