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Силы ПВО Иордании сбили над территорией страны 13 иранских ракет

Силы ПВО Иордании сбили над территорией страны 13 иранских ракет

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об уничтожении большого количества американских солдат в результате удара по военной базе США на территории Иордании.

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