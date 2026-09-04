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Воронежские новости

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Аналитика: инвесторы начали перекладывать сбережения в облигации

Аналитика: инвесторы начали перекладывать сбережения в облигации

При снижении ставки ЦБ инвесторы всё чаще выбирают облигации, фиксируя высокую доходность на годы вперёд.

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