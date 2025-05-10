Путин: связи РФ и Словакии были заморожены из-за прежнего руководства Братиславы

Связи Москвы и Братиславы были заморожены из-за прежнего словацкого руководства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает сайт Кремля.
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