Осип де Рибас. Соратник Суворова, герой поэмы Байрона, основатель Одессы, заговорщик и казнокрад Осип Михайлович де Рибас на портрете Лампи, 1796 г.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Осип де Рибас. Соратник Суворова, герой поэмы Байрона, основатель Одессы, заговорщик и казнокрад Осип Михайлович де Рибас на портрете Лампи, 1796 г.
Свежие комментарии