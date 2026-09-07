Олег Абелев рассказал, как сэкономить при жаре этим летом

Олег Абелев из "Риком-Траст" объясняет, как аномальная жара этим летом из-за Эль-Ниньо увеличила расходы на полив.
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