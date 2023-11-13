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Новость о «прорыве» ДРГ в Белгородской области оказалась фейком

Новость о «прорыве» ДРГ в Белгородской области оказалась фейком

Губернатор опроверг слухи о ликвидации диверсантов.фото: t.me/Aksenov82--> Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал фейком появившуюся в Сети информацию об уничтожении диверсионно-разведывательной группы ВС Украины, якобы передвигавшейся на УАЗе с литерами «Z».

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